Les Tropéziens pleurent la mort de Johnny Hallyday

Pendant de nombreuses années, Johnny Hallyday a fréquenté Saint-Tropez et y a fait construire une villa. Les habitants de la ville ont été marqués par sa disparition et invoquent un vide immense. Ils se rappellent d'un homme plein de simplicité et de gentillesse. Ce jeudi 7 décembre 2017, leur émotion est encore vive. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/12/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1.