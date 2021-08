F1 : le Normand Esteban Ocon remporte sa première course en Hongrie

Il court et personne ne peut l'arrêter. Les 70 tours de piste ne l'ont pas fatigué. Esteban Ocon veut partager sa victoire. Pour la deuxième fois seulement en 25 ans, un Français vient de gagner un Grand Prix de Formule 1. "Beaucoup d'émotions et je n'ai plus beaucoup de voix aujourd'hui. J'ai énormément crié dans la voiture", confie le jeune homme. Si Esteban Ocon a gagné, c'est d'abord parce qu'au volant de son Alpine Renault, il a pu s'extirper proprement d'un énorme carambolage. Mais s'il a dominé la course de bout en bout, c'est qu'il s'est préparé toute sa vie à un moment comme celui-ci. Retour dix ans en arrière, lors d'une course d'enfants au Palais des Sports de Paris-Bercy. Le jeune Esteban, qui vient d'Évreux (Normandie), était sur le podium. "Mes parents ont un petit garage familial. Mon père répare et vend des voitures. J'ai eu l'habitude d'aller me coucher en voyant une voiture qui ne fonctionne plus et me réveiller le matin en la voyant démarrer et prendre vie", raconte-t-il. Alors forcément, conduire et piloter, ça lui faisait envie.