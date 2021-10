Fabio Quartararo : les Niçois fiers de leur champion du monde de MotoGP

Le sourire rageur de Fabio Quartararo fait la Une des journaux ce lundi matin. Premier champion du monde français dans la catégorie reine : la MotoGP. Dans la ville qui l'a vu naître il y a 22 ans, on est particulièrement fier de son exploit. "C'est un monument. Ça fait plaisir" ; "Une grande fierté, on est très content". Un petit prince de la moto qui surprend par sa précocité. Entre ses premiers tours de piste quand il était enfant au titre suprême, il y a des années de travail et de sacrifice. Dès l'âge de sept ans, il démarre les compétitions dans les championnats d'Espagne, accompagné par son père qui fait les allers-retours en voiture. Marc Bovis, ami proche de la famille, s'en souvient. "Il était tous les week-ends sur des pistes de moto", raconte-t-il. Supporter de la première heure de Fabio Quartararo, Marc garde fièrement dans son atelier la combinaison du champion, les Unes du journal "L'Equipe" et ses paires de gants. Toujours pas vraiment remis de ses émotions de la veille devant les Grands Prix.