Les fabricants de charentaises réclament une indication géographique pour leurs produits

La vraie charentaise est cousue à l'envers. Un processus de fabrication authentique et historique. Pour le protéger et pour lutter contre la concurrence étrangère, six fabricants ont décidé de réclamer une indication géographique (IG). Une entreprise charentaise a même investi dans une machine qui répondra à l'IG dans le but de développer ses activités.