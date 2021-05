Fabrication des couteaux : le savoir-faire aiguisé des Corses

Depuis l'Antiquité, le souffle de la forge conçoit les outils de la vie des Corses. Et sous le charbon incandescent, le couteau traditionnel des bergers se façonne. Derrière les murs de pierre du village de Levie, la fabrication de couteau se transmet comme un héritage. La lame chauffée à blanc va être refroidie à la manière traditionnelle dans un bain d'huile d'olive. Puis on la réchauffe au four à 220 ou 230 °C pendant près d'une heure pour gagner en flexibilité. "Là, l'acier est trop dur. Potentiellement, la lame peut casser si on exerce des tensions dessus", explique Pierre-Yves Thomas, un artisan coutelier. Dans l'atelier, les artisans ont fait le choix de travailler en équipe. Jean-François Tramoni termine le manche d'un couteau traditionnel à base de corne de bélier. "Chaque couteau sera unique", confie-t-il. Oliver Moretti, lui, travaille sur des poignards corses. Si à l'étage, les couteaux se fignolent, le feu continuel de la forge élabore les lames insulaires.