Fabrice Decat, 40 ans de carrière à la télévision

Ce 21 décembre 2018, Fabrice Decat participe à son dernier JT de 13H. Après 40 ans passées à la télévision dont 34 ans à TF1, il prend sa retraite. Reporter à ses débuts, il prend ensuite la place de rédacteur en chef. Dans son palmarès, on peut compter plus de 14 000 magazines sur les régions, qu'il connaît d'ailleurs comme sa poche. Pour lui rendre un petit hommage, Michel Izard lui a consacré une rétrospective de ses 40 belles années de carrière. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 décembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.