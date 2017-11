Les façades de Strasbourg, aux couleurs de Noël

Qui dit Noël dit décorations. A Strasbourg, ce n'est pas ce qui manque. Tous les ans, la ville sort le grand jeu pour honorer son titre de "capitale de Noël". Une soixantaine de sapins et des kilomètres de girlandes ont été prévus cette année pour la grande joie de près de 2 millions de visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20h du 17/11/2017 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 novembre 2017 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.