Face à la contestation, il renonce à créer 500 emplois

Le permis de construire est encore là, mais l’usine de Bridor, elle, ne sortira jamais de terre. Dans cette commune de 7 000 habitants, le projet faisait parfois débat, mais l’annonce de son abandon est un coup de massue. Celle-ci est tombée mardi sans prévenir. Par communiqué, Bridor explique que ce projet d’usine de viennoiserie industrielle était devenu trop lourd à porter. Depuis l’annonce du projet en 2019, de nombreuses associations se retrouvaient, comme ici, en novembre dernier, pour manifester leur opposition. L’usine devait s’étendre sur plus de 21 hectares, un modèle jugé hors norme et trop gourmand en eau pour le collectif CoLERE. "C’est un projet qui coche toutes les cases de ce qu’il ne faut plus faire aujourd’hui", explique un membre. Pour faire construire le site industriel, toutes les autorisations environnementales avaient pourtant été obtenues. Ce sont les délais des recours portés par les opposants qui ont eu raison du projet. Il y a quelques mois, le groupe industriel a continué de se développer en rachetant une usine de viennoiserie quasiment similaire au Portugal. TF1 | Reportage K. Gaignoux, K. Moreau