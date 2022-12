Face à la hausse des prix, il fabrique ses propres pellets

C'est un marché sous tension. Pour espérer acheter des bûches, il vous faudra attendre six mois au moins. La demande est très forte et c'est le cas aussi pour les pellets. En quelques mois, ce marchand a vu leur prix exploser. "On était toujours aux alentours de 250 ou 300 euros la tonne. D'une année à l'autre, ça a augmenté de 300%. On est passé à pratiquement 900 euros", explique Christophe Glad, de l'établissement Glad Bois. Yves Maréchal a trouvé une solution originale. Il fabrique lui-même son combustible à base de sciures. La presse à pellets a été achetée en Belgique à 3 000 euros et customisée dans son garage. Comme on lui donne une partie de la matière première, la tonne lui revient à moins de 100 euros, mais il faut de la place et de l'huile de coude. Alors c'est vrai, le pouvoir calorifique de ces pellets est inférieur à ceux qui sont vendus dans le commerce. Mais qu'importe, pour chauffer tout l'hiver sa maison et celle de ses parents, il devra fabriquer huit tonnes de pellets et cela lui coûtera 800 euros au lieu de 8 000. Yves y passe une partie de ses week-ends, mais désormais, il est autosuffisant. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, J. Pasquier