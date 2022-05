Face à la réticence des habitants du Tarn, le médecin renonce à s’installer

Le Técou est une commune de 1 000 habitants, mais n’a aucun médecin. Un généraliste a voulu s’installer dans un lotissement en construction. Mais la nouvelle a été accueillie avec réticence par certains voisins, qui craignaient une augmentation de la circulation et des problèmes de stationnement. Pour les rassurer, la mairie a organisé une réunion entre les habitants et les proches du médecin. Mais face à cet accueil, le jeune généraliste a finalement préféré renoncer à son projet. Cette installation aurait soulagé les professionnels de santé, comme les infirmières, très sollicitées dans le village. "Un médecin qui est prêt à venir s’installer, on l’accueille à bras ouverts", explique Djamila Juvin, infirmière libérale de la commune. Trouver un médecin traitant devient difficile. Le cabinet le plus proche n’est qu’à trois kilomètres, mais prendre sa voiture est indispensable. D’autres communes voisines espèrent maintenant attirer ce généraliste originaire de la région. TF1 | Reportage M. Chaize, J.M. Lucas