Sécheresse : vaste opération de transferts d’eau en Occitanie

Ça y est, il a enfin retrouvé sa taille, ou presque. À 95% de remplissage, le lac de Saint-Ferréol se montre sous un nouveau visage. Une aubaine pour Voies navigables de France, qui a pu remplir des zones plus asséchées, comme ce lac plus au sud dans l’Aude, à moitié vide cette année. L’eau s’écoule des barrages de la montagne Noire, comme Saint-Ferréol jusqu’au seuil de Naurouze. Là, une partie de l’eau est continuellement déviée vers le canal du Midi. L’autre est pompée en sous-terrain en direction du lac de la Ganguise. Un million de mètres cubes a déjà été acheminé par six tuyaux. Une quantité d’eau impressionnante et indispensable pour les agriculteurs. Avec les sécheresses successives ces dernières années, Paul a dû s’adapter, changer de culture. Mais ça ne suffit pas, même si l’équivalent de plus de 400 piscines olympiques a déjà été déplacé. Sans l’eau du lac de la Ganguise, il est impossible pour lui de continuer. Le transfert de l’eau devrait se poursuivre encore une semaine. Si le canal du Midi est à nouveau trop bas l’été prochain, cette eau pourrait y être déversée à son tour. TF1 | Reportage S. Petit, R. Guinle, M. Larradet