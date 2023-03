Face à la sécheresse, le succès du sorgho

Lorsqu'il fait le tour de sa parcelle ce jeudi matin, un producteur laitier constate le manque d'eau. "Le sol est sec. C'est assez inquiétant pour les prochains mois, puisque si l'on n'a pas plus d'eau, ça va être compliqué", explique Thomas Gauthier. L'été dernier, il a perdu une partie de sa récolte de maïs pour nourrir ses bêtes. Mais depuis quatre ans, il récolte du sorgho, une céréale venue d'Afrique résistante à la chaleur et peu gourmande en eau. Sur son exploitation de 200 vaches, le sorgho récolté est ensuite stocké. Il vient en complément du maïs et est un aliment très riche pour les bêtes. "Le sorgho apporte du sucre et de la fibre. Et du coup, ça permet d'avoir un aliment qui est mieux ingéré", confie Thomas. A quelques kilomètres, un agriculteur réfléchit depuis plusieurs années à semer du sorgho dans ses champs. Pour le moment, il nourrit ses animaux uniquement avec du maïs et de l'herbe. Pour l'aider dans son choix, il peut s'appuyer sur sa coopérative agricole. Depuis cinq ans, celle-ci constate une hausse des demandes. Elle accompagne une centaine d'exploitants. TF1 | Reportage N. Hesse, R. Hellec