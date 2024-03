Face à Trump, le bilan économique de Biden va-t-il passer ?

Si nous avons choisi de nous rendre à Nashville, c'est parce que la ville illustre l'excellente santé actuelle de l'économie américaine. C'est un modèle que Joe Biden et les démocrates aimeraient mettre en avant dans cette campagne présidentielle. Deuxième plus forte croissance du pays, l'un des plus bas taux de chômage avec 2,5 %, et comme dans le reste du pays, la production industrielle tourne à plein régime. Les entreprises sont en pleine expansion, comme celle de Brian Fuente. Il fabrique des caravanes pour particuliers ou commerçants. L'administration Biden se vante de créer plus de 400 000 emplois chaque mois, un record depuis un siècle. D'après de nombreux experts économiques, la situation est notamment due à la politique de l'administration Biden. Pourtant, les Américains n'ont pas forcément ce sentiment. Pour la plupart des habitants croisés, le succès économique de leur ville n'est qu'une réussite locale. Malgré ces bons résultats, ils continuent à ressentir la très forte inflation des deux dernières années. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, J. Asher