Face au Covid, des mesures inédites en Europe

Des mesures strictes pour pousser la population à se faire vacciner. L'Autriche a pris une décision inédite, un confinement partiel uniquement pour ceux qui n'ont pas complété leur schéma vaccinal, soit deux millions de personnes. Dans les rues de Vienne, les réactions sont mitigées. En cas de non-respect du confinement, les non vaccinés risquent une amende de 500 euros. Ce lundi matin, ils sont nombreux à venir faire leur première dose. La situation se dégrade partout en Europe. L'Allemagne enregistre 50 000 nouveaux cas en 24 heures. Cette cinquième vague dépasse ici toutes les précédentes. Un mois à peine après avoir rendu les tests payants, le pays fait marche arrière. Ils sont de nouveau gratuits pour tous. Pour éviter les contaminations, le télétravail pourrait même devenir obligatoire. Certaines villes vont plus loin, à Berlin, les personnes non vaccinées ne peuvent plus accéder à de nombreux lieux publics. Face à la situation alarmante chez ses voisins, la France renforce ses contrôles aux frontières. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Dumortier, S. Roland