Face au froid, la "technique de l'oignon" ?

Pour lutter contre le froid, chacun a sa méthode. S’habiller avec de nombreuses couches de vêtements, on appelle ça "la technique de l’oignon". Faut-il multiplier les vêtements ? Marie-Astrid Boné, pharmacienne, répond : "Ce qu’il faut, c’est surtout de ne pas transpirer dans ses vêtements". Il est donc nécessaire de bien choisir sa première couche. Dans une boutique spécialisée, le sous-vêtement qui se vent le mieux est en laine Mérinos, du nom de la race de mouton. C’est un animal originaire d’Espagne. Sa laine fine permet à la peau de respirer tout en maintenant la chaleur. Pour un T-shirt thermique, comptez, selon les enseignes, entre 25 et 100 euros. Pour les plus frileux, il existe aussi des gants, des semelles, voire des chaussettes chauffantes avec batterie électrique. Mais être bien équipé, pour ceux qui travaillent à l’extérieur, ne suffit pas. "Il faut toujours rester actif, c’est le plus important", conseille Louis, ouvrier en bâtiment. Quelle que soit la manière de s’habiller, l’important est donc de ne pas s’arrêter. TF1 | Reportage F. Chevallay, Q. Russel