Face au gel, une saison à sauver

Voici les armes à leur disposition pour lutter contre le gel, des seaux de cire. Il est quatre heures du matin, et chez ce producteur de fruits alsacien, c'est toute la future production qui est menacée par le froid. Il faut compter jusqu'à 300 bougies par hectare. À quatorze euros l'unité, l'investissement n'est pas neutre pour cet arboriculteur, obligé de jongler avec le yo-yo de la météo. En Haute-Loire, les dernières nuits ont été courtes pour ces viticulteurs. Ici aussi, la méthode des bougies a été adoptée. Au Puy-en-Velay, Célia Vincent a toujours un œil sur le thermomètre. Au même moment, au pied des Vosges, en Alsace, on ne partage pas cet optimisme. Rien n'est encore gagné. Thibault décide de doubler le nombre de bougies. Pas question de prendre le moindre risque, avec un capital aussi fragile. Dans un vacarme permanent, les éoliennes viennent, elles aussi, brasser et réchauffer l'air. Ce matin, les cerises étaient sauvées. Le long des vignes, des bottes de paille se consument doucement. Dans la lumière du petit-matin, tous sont rassurés et se préparent pour les prochaines nuits de veille. TF1 | Reportage J. Rieg-Boivin, C. Emmeriau, E. Schings