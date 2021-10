Face au regain du Covid, les autorités réagissent dans l'Aveyron

Alors que les enfants travaillent leurs lancers, la Protection civile installe son stand de dépistage. En deux semaines, le taux d'incidence a plus que doublé dans l’Aveyron. Une catégorie inquiète particulièrement : les enfants entre six et dix ans. Plusieurs foyers de contamination ont été détectés dans les écoles et les clubs sportifs du département. Selon les explications de Véronique Romulus, présidente du club de basket à Luc-la-Primaube, les enfants sont en contact par l'intermédiaire du ballon et cela peut faire circuler le virus. L'opération de dépistage tranquillise les parents. Et les enfants sont volontaires. Même s'ils ne présentent aucun risque de formes graves, les autorités craignent surtout une propagation du virus lors des vacances. Pour plus de protection, le pharmacien Philippe Calmels appelle les grands-parents à faire le rappel du vaccin. "Il est temps de restimuler la production d'anticorps au moyen d'une seule dose pour bien se protéger sur cette période hivernale", explique-t-il. Dans l'Aveyron, la couverture vaccinale est bonne. En effet, 90% des plus de douze ans ont reçu au moins une dose.