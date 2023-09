Face aux All Blacks : des Bleus à toute épreuve

Entamer sa Coupe du monde par un tour d'honneur, c'est aussi savoureux que commencer son repas par le dessert. Un délice partagé par une équipe, et 80 000 supporters en fusion. Dans une chaleur étouffante, près de 30 degrés, le haka électrise un peu plus le Stade de France. Les joueurs font face, du moins en apparence, car deux minutes plus tard, les All Blacks jettent un grand coup de froid en inscrivant un premier essai, le pire départ possible pour les Bleus. Dans un premier temps, le buteur, Thomas Ramos, maintient l'équipe à flot, puis les Bleus vont se lâcher. Deux essais, victoire 27 à treize, les terrifiants All Blacks sont renversés. "On est vidé. Vraiment, on n'a plus d'énergie dans le corps, mais dans tous les cas, on est très très heureux de cette victoire", lance Gabin Villière, ailier du XV de France. Dans les vestiaires, d'autres Bleus viennent féliciter les vainqueurs du jour. Mbappé et Dupont échangent entre capitaines. La soirée s'achève à l'hôtel, avec un accueil à la hauteur de l'exploit. Le chemin vers la gloire est encore long, mais les Bleus sont parfaitement lancés. TF1 | Reportage D. Piereschi, P. Verron, M. Dupont