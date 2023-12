Face aux cambriolages en série, comment s’assurer ?

Dans son magasin, c’est un patron en colère que nous rencontrons. Trois cambriolages en moins d’un mois, et 27 depuis que le commerce existe. Un bâtiment pourtant bien protégé. Au total, une centaine d’outils a été dérobée. Guillaume Pierre estime son préjudice à près de 50 000 euros. Les petits appareils étaient particulièrement visés. À chaque fois, cet entrepreneur a porté plainte. Malgré ces vols à répétition, il maintient son activité. "C’est une entreprise familiale. Autrement, il y a longtemps que j’aurais mis la clé sous la porte", explique-t-il. À quelques kilomètres, Vincent Senet a, lui aussi, été victime de vols : cinq depuis le mois d’août, plus de 10 000 euros de préjudice. Ce vendeur de motoculteurs s’inquiète, car son assurance pourrait le laisser tomber. Une partie de son matériel a été retrouvée par les gendarmes. Les militaires ont mené l’enquête pendant plusieurs mois sur la région. En novembre dernier, le GIGN a interpellé cinq personnes. Depuis le mois d’août, ces malfaiteurs ont cambriolé plus d’une soixantaine de commerces. Le montant de leurs vols dépasse les 700 000 euros. Ils seront jugés en janvier prochain. TF1 | Reportage N. Hesse, C. Madronet, S. Guerche