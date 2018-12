Face aux gilets jaunes, l'executif refusait de parler de "changement de cap"

Les manifestations à répétition des gilets jaunes à Paris et dans d'autres villes de province ont marqué les esprits. Le Premier ministre a annoncé ce 4 décembre 2018 la suspension des hausses de taxe prévues au 1er janvier 2019. Jusqu'à la semaine précédant cette déclaration, Emmanuel Macron et Édouard Philippe ont renoncé à tout changement de cap. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 04/12/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 4 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.