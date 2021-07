Face aux incivilités, des caméras de vidéosurveillance dans un village de la Manche

Saint-Sauveur-le-Vicomte (Manche), petit village au cœur de la campagne normande et ses 2 000 habitants, sera bientôt équipé d'une vingtaine de caméras de vidéoprotection. Plutôt surprenant et pourtant, la nouvelle réjouit les habitants. "Cela ne me choque pas du tout" ; "C'est une bonne chose, ça peut rassurer la population", confient des passants. En septembre prochain, les caméras seront installées dans des endroits souvent victimes de dégradation. Le château de la commune classé aux monuments historiques est lui aussi régulièrement ciblé, comme en témoigne l'état des murs et de l'éclairage. Des factures annuelles de plusieurs milliers d'euros. Le calcul est simple, le budget communal dédié aux nouvelles caméras de vidéoprotection est quasiment égal au montant des réparations nécessaires en 2020. Les rues ne seront pas surveillées en permanence. Quant aux vidéos, elles pourront être regardées uniquement suite à un dépôt de plainte validé par le procureur.