Face aux inondations, quels aménagements possibles ?

Vu du ciel, Blendecques (Pas-de-Calais) est une ville noyée. Il est presque impossible de voir le sol, il y a urgence. Des quartiers entiers sont inondés, des rues transformées en torrents. Vincent Maquignon, adjoint au maire, fait du porte-à-porte pour convaincre les habitants d'évacuer, mais il est à bout. À Blendecques, par le passé, plusieurs maisons ont été construites sur des terrains inondables. D'importants travaux comme rehausser les barges ou renforcer les digues seraient-ils suffisants pour empêcher les inondations ? Si l'eau a tant de mal à s'évacuer, malgré les écluses qui tournent à plein régime, c'est parce que le département est très plat. Il culmine à 214 mètres et donc l'eau s'écoule doucement vers la mer. Mais surtout, sur place, les nappes phréatiques sont pleines. Dans la région, elles sont peu profondes. Elles se remplissent très vite et débordent très facilement. Dans le Nord-Pas-de-Calais, dix cours d'eau sont toujours en vigilance crue. La région a promis d'investir dans d'importants travaux, et pourquoi pas s'inspirer de nos voisins comme les Pays-Bas, souvent présentés comme un modèle d'adaptation à la montée des eaux. TF1 | Reportage I. Bournacin, M. Debut, C. Yserman