SPA : face aux refuges saturés, de nouvelles solutions

Love a un peu peur des humains, sauf de Sophie qui l'a adoptée cet été. Elle l'a rencontrée à la SPA. L'année dernière, la société protectrice des animaux a accueilli près de 45 000 animaux dans tous ses refuges, surtout des chiens et des chats. Les refuges sont saturés et peinent à accueillir tout le monde. Car les adoptions ont légèrement diminué en 2023, mais les abandons, eux, sont toujours nombreux. Pour remédier à ce problème, il existe des réseaux et des applications qui mettent en contact des propriétaires de chiens et des volontaires comme Ange, qui ont du temps et de l'affection à donner : "Là, on est en semaine, la propriétaire en avait besoin, et moi je suis disponible, donc ça tombait bien". Tout le monde s'y retrouve. Les propriétaires ont des solutions de garde et les risques d’abandons diminuent, les chiens sont moins seuls et cela peut même favoriser l'adoption en encourageant les volontaires à sauter le pas. Tout est fait surtout pour éviter le retour de l'animal adopté au refuge. Bonne nouvelle, ce taux a diminué l'année dernière et plus de 40 000 animaux ont trouvé une famille. TF1 | Reportage M. Giraud, F. Bourdillon