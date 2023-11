Face aux tempêtes, est-on suffisament préparé ?

Depuis mardi, Madeleine est prévenue et elle prend ses dispositions : ranger tout ce qui pourrait s’envoler ou se protéger derrière ses volets fermés. Des consignes de la mairie reçues directement par téléphone, et qui la rassurent. "On n’est pas totalement isolé. Ça devrait aller", confie-t-elle. En tout, la mairie de Noirmoutier-en-l'Île (Vendée) a appelé une centaine de personnes âgées, l’une des mesures décidées en cellule de crise. Sur pleins de petits détails, la mairie estime être plus préparée que lors des tempêtes précédentes. Des sacs de sable, par exemple, sont mis à disposition de tous les commerçants qui souhaitent se protéger. Une bonne chose pour Jean-Marie Hellio, qui a connu la tempête de 1999 et son manque d’anticipation. L’île s’est aussi améliorée face aux assauts de la mer. Il y a dix ans, cette digue a été rehaussée. Dans cette même digue, la tempête du week-end dernier a créé une brèche, et là encore, il a fallu vite réagir. Depuis les années 2000, la communauté de communes a investi sept millions d’euros pour faire face aux tempêtes. TF1 | Reportage K. Gaignoux, X. Baumel