Facile et pas cher : le cookie maison

Des pépites de chocolat croquantes, un cœur coulant à souhait... le cookie, cet incontournable de la pâtisserie américaine, a conquis le palais des Français. Pour une vingtaine de biscuits, il vous faut 350 grammes de farine, 200 grammes de beurre, un œuf, deux tablettes de chocolat, un peu de miel et des noix. Le tout pour un peu moins de neuf euros. En cuisine, mélanger la farine avec la levure une première fois avant d'y ajouter le beurre fondu, l'œuf et la vanille en poudre. Le plus crucial ensuite : les pépites de chocolat. Et pour Marine Neglot, notre cheffe du jour, pas question de les acheter toutes prêtes. Il faut ensuite s'attaquer aux noix, c'est l'étape la plus longue de la recette. Pour former de jolis cookies, Marine a son astuce bien à elle : "On va mettre la pâte à cookie dans le réfrigérateur, ça sera beaucoup plus simple de faire les petites boules de cookies avant la cuisson". Et cela fonctionne. Avec une cuillère à glace, déposer les boules sur une plaque de cuisson sans les aplatir. Puis enfourner le tout à 180 degrés pendant douze minutes. Une pointe de fleur de sel pour rehausser le goût et c'est prêt ! TF1 | Reportage T. Vartanian, A. Vieira, N. Forestier