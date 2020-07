Facteur d’orgue, un métier de passion

Il y a quelques années, la rencontre de Théo Richert avec l'orgue a changé son destin. Ce jeune musicien a décidé de devenir facteur d'orgue. Pour construire un tel instrument, des années d'apprentissage à l'école et en entreprises sont indispensables. Chaque morceau de bois, d'ardoise, de métal et de peau doivent être calibrés au millimètre. Le centre de formation des apprentis d'Eschau, près de Strasbourg, abrite la seule formation de facteur d'orgue du pays.