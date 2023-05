Factrice et guichetière, elle maintient La Poste dans les villages

Le bureau de Poste n’a jamais fermé. Autrefois, ils étaient au moins trois employés, actuellement il n’y a plus que Sandrine Laubadière. Elle cumule plusieurs fonctions depuis un an et demi, de l’accueil au guichet à la distribution du courrier. Avant d’ouvrir, elle s’assure que tout est prêt. Elle a deux chefs : l’une côté guichet et l’autre pour la distribution du courrier. Ces deux métiers confiés à une seule employée permettent à La Poste à faire des économies. À Alvignac-les-Eaux (Lot), la fréquentation est suffisante pour maintenir ouvert ce guichet cinq matinées par semaine. Les clients sont très attachés à leur bureau. Sandrine connaît tout le monde, toujours prête à donner un coup de main. À 11h30, l'agence ferme. Ce mercredi matin, elle a servi une quinzaine de clients. Elle doit vérifier qu'elle n'a pas fait d'erreur de caisse. Après sa pause-déjeuner, la guichetière change de tenue pour devenir factrice. Elle doit livrer le courrier apporté le jour même par le centre de tri. Elle parcourt 45 kilomètres chaque jour y compris le samedi. TF1 | P. Ninine, B. Chastagner, E. Coppo