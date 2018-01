Facture de téléphone : méfiez-vous des numéros surtaxés

Afin d'éviter les mauvaises surprises sur sa facture de téléphone, il faut faire attention aux numéros surtaxés. Ces derniers coûtent quelques centimes plus chers, mais, à la longue, ils peuvent valoir une fortune. Depuis quelques années, les services de l'État facturent leurs appels. Pour reconnaître un numéro payant, il suffit de voir si c'est un numéro à quatre chiffres ou qui commence par "08". Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 03/01/2018 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 3 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.