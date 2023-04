Facture d'énergie : des efforts qui paient

Éteindre la lumière ou faire tourner une machine la nuit, autant de petits gestes pour faire économiser de l'électricité. C'était une demande du gouvernement l'hiver dernier pour soulager le réseau en tension. Alors, l'avez-vous fait ? "On a quand même baissé la température de la maison", "on n'a pas laissé les lumières", "on a investi dans une pompe à chaleur", confient des consommateurs. Ces efforts des Français vont payer. TotalEnergies versera le mois prochain une prime à ses abonnés les moins consommateurs, soit un million au total. Un client va la toucher. Pour un consommateur, ce sera 20 euros, mais économiser de l'énergie peut rapporter encore pus. De 30 euros pour ceux ayant consommé 30% de moins que l'hiver dernier, jusqu'à 120 euros pour les plus économes, un client sur quatre au total. Alors, comment percevoir cette prime ? Pour un autre fournisseur, Engie versera aussi un bonus à ses abonnés. Plus d'un million trois cent mille euros que vont se partager quelque 200 000 clients. TF1 | Reportage J. Maviert, I. Lyafort, F. Maillard