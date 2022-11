Facture trop chère, l'entreprise quitte le réseau électrique

Ces métiers à tisser centenaires fonctionnent à l'électricité. Problème pour Olivier, chef de l'entreprise, le prix a été multiplié par sept. Il s'est donc battu pour trouver une solution. Avec des larmes de soulagement, il nous présente sa solution, qui est le groupe électrogène. Il a pris une décision radicale : quitter le réseau électrique jusqu'à la fin de l'hiver. Ce groupe électrogène lui coûtera 7 000 euros par mois, soit deux fois moins cher que l'électricité. Cette solution permet, pour l'instant, de sauver cette petite entreprise de la Loire et les emplois de quinze salariés. D'ailleurs, les employés sont assez rassurés : " C'est incroyable, il y a des commandes, tout se passe bien". Face à la flambée des prix, c'est tout un savoir-faire qui se trouve menacé, celui de la soierie lyonnaise. Ces machines à tisser sont bien délicates et malheureusement, il n'y a pas de substitut pour les faire tourner. Elles ont besoin d'électricité. Depuis une semaine, l'entreprise a aussi dû augmenter le prix de tissu de quinze à 25%, pour sa clientèle issue entre autres de la haute couture. "Pour le moment, on a la chance d'avoir des très bons clients, qui nous suivent depuis des années et qui nous suivent au niveau de cette augmentation de prix" Affirme-t-il. À long terme, Olivier souhaite devenir autonome en énergie. Il espère obtenir une aide financière pour l'installation de panneau solaire. TF1 | Reportage S. Agi, A. Ceronne