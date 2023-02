Factures injustifiées, comment s'en sortir ?

À chaque fois qu'elle fait écouler de l'eau, cette retraitée éprouve une certaine appréhension. En janvier 2022, elle a reçu une facture astronomique. La facture d'eau était à 3 528,81 euros, soit une consommation de plus de 3 000 litres d'eau par jour et par an. C'est la moitié d'une piscine olympique. Un choc pour cette femme de 90 ans qui paie habituellement 400 euros à l'année. Afin de comprendre, elle fait appel à un expert qui n'a détecté aucune fuite. De son côté, le fournisseur d'eau, la ville de Nantes, parle de surconsommation accidentelle et déclare avoir alerté la propriétaire. Blanche Marchesseau met en cause des travaux réalisés devant chez elle, qui auraient pu endommager le compteur. C'est une histoire de facture excessive qui n'est pas isolée. Selon la loi, en cas de consommation anormale, votre fournisseur d'eau doit vous avertir avant de vous envoyer la facture. Si vous souhaitez contester votre facture, vous pouvez vous adresser au Médiateur de l'eau. TF1 | Reportage N. Hesse, S. Guerche