Factures, papiers... combien de temps faut-il les garder ? Le 13H à vos côtés

Si vous aussi vous gardez tous vos papiers administratifs, il faut connaître les règles. Par exemple, les tickets de caisse, vous pouvez les jeter à la poubelle, sauf si vous pensez échanger un produit ou faire marcher la garantie. En ce qui concerne les vieilles factures d'électricité et de téléphone, il faut les garder au moins trois mois. Elles peuvent toujours vous servir d'attestation de résidence. Sinon, la règle est la suivante : vous payez, vous vérifiez qu'il n'y a pas d'erreur sur votre relevé bancaire, et si c'est bon, vous pouvez les mettre à la poubelle. Pour les relevés de banque, il faut les conserver deux à trois ans. Si vous êtes victime par exemple d'une arnaque, vous pourrez vérifier de quand datent les retraits frauduleux. En ce qui concerne les impôts et les déclarations de revenus, l'administration vous recommande de les garder dix ans avec tous les justificatifs qui vont avec. Pour les autres documents administratifs, il faut compter deux ans pour les relevés de la sécurité sociale ou vos attestations d'assurance. Les quittances de loyer doivent être préservées cinq ans. Et il faut garder le carnet de santé à vie. A. Bazar