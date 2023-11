Faïence : un emblème à sauver

De la plaque pour portail à la vaisselle, ici, le savoir-faire traditionnel est partout et c'est ce qui attire les clients, comme Josiane. "On achète de la belle faïence de Martres (...) et je connais très bien Colette", nous confie-t-elle. Colette, c'est elle. Après 30 ans à la tête de la boutique, elle prend sa retraite. Des années de passion pour un métier artistique d'une grande minutie. Un savoir-faire perpétué à Martres depuis 300 ans qui en fait sa renommée internationale. Dans les rues, cette céramique atypique est sur tous les murs. Les habitants l'arborent avec fierté, alors, difficile de voir une nouvelle enseigne s'éteindre. La boutique est placée en plein centre-ville. Et lorsqu'on entre dans La Renaissance Artisanale une première fois, on y revient. Pas de panique, Colette compte bien trouver une relève. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a posté une annonce devanture SOS Villages, 44 000 euros le fonds de commerce pour du matériel encore bien fonctionnel. Amateurs de faïences ou plus généralement de céramiques, si vous avez une âme d'artiste, que vous souhaitez vous lancer, ces outils gorgés d'histoire au pays de la faïencerie sont faits pour vous. TF1 | Reportage S. Petit, M. Larradet