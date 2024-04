Faillite du constructeur de ma maison, qui termine les travaux ? Le 13H à vos côtés

Quand on fait construire sa maison, on souscrit à ce qu'on appelle un contrat de construction de maison individuelle ou CCMI avec une entreprise. Dans celui-ci, une assurance doit obligatoirement être incluse. Il s'agit de la garantie de livraison à prix et délais convenus qui est à la charge du constructeur. La garantie intervient en cas de mauvaise exécution des travaux, mais aussi de l'inexécution, quand les travaux ne sont pas finis. Donc, c'est le cas d'une entreprise en redressement judiciaire qui est dans l'impossibilité de poursuivre le chantier. Pour déclencher la garantie, il faut d'abord mettre en demeure le constructeur pour terminer les travaux. Si l'entreprise ne réagit pas dans les huit jours, c'est là qu'il faut contacter le fameux garant. Il peut s'agir d'une banque, d'une société de financement ou d'un assureur. Les coordonnées du garant figurent sur l'attestation de garantie de livraison qui doit être annexée à votre contrat. Une fois saisi, le garant doit mettre à son tour l'entreprise en demeure de terminer le chantier. T. Coiffier