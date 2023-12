Faillite d’un magasin : que devient ma commande ? Le 13H à vos côtés

Si on a une commande en cours avec une entreprise en faillite, a-t-on des chances de se faire livrer ? Il y a peu de chance que cela arrive. Si une mise en faillite est prononcée, le tribunal nomme un liquidateur. Cette personne est chargée de gérer l'entreprise et d’effectuer quelques tâches, notamment de vérifier les contrats et les commandes des clients pour voir s'ils peuvent être honorés. C'est au client de contacter le liquidateur. On devra contacter le Tribunal de Commerce qui a prononcé la liquidation ou consulter bodacc.fr, le bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Les sites comme infogreffe.fr ou societe.com peuvent aider. Tapez le nom de la société et vous verrez son statut en liquidation, ainsi que le nom et l'adresse du liquidateur. On fait un courrier recommandé avec accusé de réception au liquidateur. On lui demande, soit d'honorer la commande, soit de l'annuler et d'obtenir un remboursement. Le mieux est de demander qu'il honore la livraison pour avoir plus de chance de l'obtenir. T. Coiffier