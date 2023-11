Faillites des artisans : ces maisons vont-elles rester inachevées ?

C'était leur projet de vie : construire une maison sur la commune natale d'Élodie pour y vivre avec leurs trois enfants. Les travaux devaient finir en mars. Mais depuis le mois de mai, tout est à l'arrêt. Le chantier n'est pas prêt de reprendre, car leur constructeur est en liquidation judiciaire. Le couple n'a plus eu de nouvelles du jour au lendemain et se retrouve dans l'impasse. En attendant, Élodie et Steve continuent de vivre dans cette maison en location qu'ils doivent désormais payer en plus de leurs crédits. Heureusement, leur contrat de construction prévoyait une assurance. Nous avons essayé de joindre l'entreprise sans succès. Elle n'est pas la seule concernée. Depuis des mois, les chantiers à l'abandon se multiplient à mesure que les constructeurs font faillite. Il est essentiel d'avoir une assurance inscrite dans son contrat, car à postériori, les recours sont plus difficiles. Le secteur du bâtiment est en crise. Il connaît un fort ralentissement. La demande reste forte, mais les projets se concrétisent moins. TF1 | Reportage M. Giraud, X. Baumel, J. Jeunemaître