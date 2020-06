Faire du chien de traineau en été, c'est possible !

À La Bourboule (Puy-de-Dôme), les balades en chiens de traineaux figurent parmi les activités estivales très appréciées des vacanciers. Chacun d'entre eux a un rôle bien précis et ensemble, ils peuvent tracter jusqu'à 400 kilos. Pour éviter les pics de chaleur, les courses sont effectuées tôt le matin ou en fin de journée. La vitesse et les secousses offrent leurs doses d'adrénaline immédiatement. Souvenirs et émotions garantis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 19/06/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 19 juin 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.