Que faire des emballages de cadeaux après les fêtes ?

Le lendemain de Noël, les emballages vont directement dans les poubelles. Pour une famille de quatre personnes, le triage de ces emballages n'est pas une mince affaire. Tous les cartons et papiers cadeaux sont-ils recyclables ? Dans une grande déchetterie, 30 tonnes de déchets supplémentaires ont été recensés.