Comment faire face aux incivilités dans les bus ?

Il y a quelques mois, un affrontement violent a eu lieu dans un bus entre deux bandes rivales. Alineomba, conductrice de bus depuis cinq ans était au volant. Dans le fond du bus, les passagers étaient terrifiés. Au rythme des dégradations matérielles, verbales et physiques, les conducteurs décrivent un quotidien difficile. Pour faire face à ces infractions, des patrouilles en uniforme circulent sur le réseau et sont témoins de ces incivilités. Leur mission est de rassurer les voyageurs et sécuriser certaines zones sensibles. Ces agressions concernent désormais tous les âges et toutes les classes sociales.