Faire le ménage la nuit est-il considéré comme du tapage nocturne ? Le 13H à vos côtés

On comprend que faire le ménage la nuit peut très vite devenir un enfer pour les voisins. C'est toute la question des problèmes de voisinage. Mais effectuer son ménage à des heures tardives est-il considéré comme du tapage nocturne ? Quand on pense tapage nocturne, la première idée qui vient à l'esprit est la musique, les cris ou encore une fête. Mais le ménage la nuit, le bruit de talons, le cri d'un animal ou le son d'une télévision peuvent être assimilés à du tapage nocturne. La deuxième idée reçue concerne l'heure des faits. Contrairement à ce que l'on pense, il n'y a pas d'heure précise. Pour définir le tapage nocturne, le bruit doit avoir lieu la nuit, soit entre le coucher et le lever du soleil. Toutefois, l'usage dans les tribunaux est à partir de 22 heures. Pour les recours, la première chose à faire est d'en parler directement à la personne responsable et lui dire que le bruit qu'elle fait dérange. Cette étape est utile car il faut que l'auteur soit conscient du trouble pour que le tapage nocturne soit constitué et caractérisé. L'autre élément est l'absence de réaction de la part du fautif pour y remédier une fois qu'il en a été informé. T. Coiffier