Faire le plein à tout prix

Pour faire le plein ce jeudi matin, nous avons dû prendre notre mal en patience. Des files d’attente interminable, même aux stations essence les plus chères. Trop cher aussi pour cette conductrice, mais sans carburant, impossible pour elle de poursuivre son activité professionnelle. "Si je ne peux plus livrer... je ne peux plus travailler", confie-t-elle. Cet automobiliste, lui, cherchait de l’essence depuis six heures. Il en a enfin trouvé à plus de deux euros le litre. Trouver l’essence la moins chère n’est désormais plus une priorité. À Lyon (Rhône), depuis quelques jours, de plus en plus de stations-service sont à sec comme celle-ci. Celles qui en ont encore sont assaillies, créant des bouchons interminables et beaucoup de tensions. Mais qu’importe, l’essentiel est de faire le plein à tout prix. Selon cet expert, l’envolée des prix est le résultat d’un comportement abusif des stations-service. La situation devrait encore durer quelques jours. Le gouvernement prévoit un retour à la normale la semaine prochaine. TF1 | Reportage C. Eckersley, C. Chevreton, S. Thizy