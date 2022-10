Faire le tri dans son armoire à pharmacie

Deux fois par an, c'est le grand ménage dans l'armoire à pharmacie d'Emmanuelle. Mais dans sa réserve, tout ne part pas au recyclage. Une fois le sac plein, pas question de tout jeter. Direction la pharmacie. Dans un bac, l'officine a des médicaments de tout type, rapportés pour être recyclés. Rapporter des médicaments, même encore valides, permet aussi d'éviter des erreurs de traitement. "Malheureusement des fois on va chez des gens, ils ont des énormes armoires avec énormément de médicaments. Ils pourraient utiliser un autre médicament ou prendre quelque chose, pensant qu'il est bien car il a été prescrit il y a plusieurs mois", explique Frédéric Pappalardo, pharmacien. Solution de facilité, l'automédication peut avoir des conséquences sur la santé. "Le danger c'est de garder des médicaments qui seraient périmés et d'utiliser des médicaments qui auraient une efficacité bien moindre et une tolérance beaucoup moins importante", affirme le Dr Robert Le Stum. En 2021, près de 10 000 tonnes de médicaments ont été rapportés en pharmacie. C'est moins d'une boîte vendue sur dix. TF1 | Reportage L. Cloix, C. Astruc, J. V. Molinier