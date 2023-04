Faire revenir les hirondelles en chantant

Leur chant est bien reconnaissable. Pourtant, il est difficile de les voir à Voutezac. Est-ce que vous avez vu les hirondelles ? "Pour l'instant, non" ; "J'ai entendu le coucou ce matin, mais je n'ai pas encore vu les hirondelles"; témoignent des passants. Les hirondelles, c'est en fait Cédric Degonghe ou plutôt son MP3. Le chant de ces oiseaux est diffusé à travers les haut-parleurs de la commune. Un stratagème pour les faire revenir. En 2019, leurs nids ont été détruits pendant des travaux. Depuis, ils ont déserté Voutezac. Au grand désespoir de Daniel qui les observait depuis sa fenêtre. "Il a quelques années, on les voyait ici le matin quand les gens se levaient. Toutes ces petites bestioles sortaient de leurs nids", raconte-t-il. La mairie a installé huit nids artificiels en espérant convaincre les hirondelles. Pour l'instant, elles n'osent pas s'approcher. Mais les gens qui ont l’œil espèrent qu'elles s'installeront enfin pour vraiment lancer le printemps. TF1 | Reportage C. Gerbelot, B. Ghorchi