Faire réviser sa voiture coûte plus cher

Vous le constaterez forcément si vous déposez votre garagiste. La révision coûte très cher. Dans un garage de la région parisienne, chaque véhicule doit faire l'objet d'un contrôle strict. Avec à la clé, des hausses de prix pour le client, certaines peuvent être modestes, soit un passage de 35 à 36 euros pour le bidon de cinq litres. Changer un filtre à huile coûte également 50 centimes plus cher ici. D'autres hausses peuvent être plus importantes de l'ordre d'une vingtaine d'euros pour les rétroviseurs par exemple. "Les révisions ont augmenté de 5% en moyenne", explique Emmeline Lopin, responsable des ventes chez Norauto. Des difficultés d'approvisionnement liés au ralentissement de production de certaines pièces durant la crise sanitaire et au conflit en Ukraine. Des clients voient la facture grimper, avec une certaine fatalité. Les prix vont continuer d'augmenter. Si vous devez faire réviser votre voiture, ne tardez donc pas. D'autant plus qu'en ce moment, il faut attendre au moins un mois pour obtenir un rendez-vous. TF1 | Reportage C. Adriaens Allemand, C. Chevreton, S. Deperrois