Faire rire et frissonner le public, "Défi" réussi pour le cirque Bouglione

La famille Bouglione était au rendez-vous avec leur spectacle "Défi". Mr Loyal et ses clowns pour la rigolade, le couple Sampion et Natalia Egorova ainsi que les danseuses acrobates ont ébahi la salle par leur souplesse. Quand Victoria et ses cerceaux font rêver les filles, Daniel Gola, lui, éblouit les garçons avec ses avions. Comme attendu, caniches, chats et chameaux ont aussi fait leurs numéros. L'ultime défi des artistes Bouglione, c'était de faire rêver, rire et frisonner le public. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.