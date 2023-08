Faire ses courses sous la chaleur, l'épreuve du quotidien

Dès dix heures, la chaleur est écrasante à Clermont-l'Hérault (Hérault). Sur le marché, une famille se cache des rayons du soleil. "Le monde, plus la chaleur, on a l'impression de vite s'étouffer", lance le père de famille. L'Hérault est en alerte rouge canicule avec 30 degrés ce mercredi matin. Tout le monde cherche de la fraîcheur. Avec ces températures, il est difficile de marcher dehors. Brigitte est venue aux aurores pour faire ses achats. Et elle n'a pas choisi son commerce au hasard. Chez le poissonnier, c'est pause fraîcheur. Dans des bacs réfrigérés, une commerçante profite de la glace. C'est une chance par rapport aux autres. Cette rôtisserie, en revanche, ne peut pas en dire autant. Il est difficile de travailler dans ces conditions. Le problème pour un autre commerçant, c'est que son stand est particulièrement vide : "Il y a beaucoup moins de monde. Il fait tellement chaud que personne ne sort". C'est une canicule qui devrait durer plusieurs jours. Dans l'Hérault, 40 degrés sont attendus cet après-midi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso