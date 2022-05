Faire son marché, premier plaisir de ce long week-end de l’Ascension

Le ciel est gris ce jeudi matin à Plouguerneau (Finistère), mais le marché n'a pas perdu de ses couleurs. Les vacanciers sont arrivés mercredi soir, et la première activité du séjour c'est de goûter les saveurs locales. Éloïse et Louis-Maris sont venus de Rennes. Ce matin, ils cherchent à s'imprégner de l'atmosphère locale. "Ici, on est à côté de la mer, donc si on a envie de manger des huîtres ou des crevettes... C'est vrai qu'on est dans une certaine ambiance", lance le jeune homme. Pour beaucoup de touristes, le marché est le meilleur moyen de découvrir une région. Dans les allées, entre les marinières et les crustacés, chacun veut sa part de Bretagne. Mais à cette saison, le produit incontournable, c'est évidemment la fraise de Plougastel. Celles de Nasser partent comme des petits pains. L'Ascension, c'est aussi un moment de rassemblement pour la plupart de vacanciers venus apprécier des bonheurs simples. TF1 | Reportage P. Géli, L. Larvor