Faire son plein au Luxembourg, une nouvelle habitude

C'est un chiffre symbolique qui marque les esprits. Ce mercredi matin, tous les carburants affichent près de deux euros le litre, même hors autoroute. Les stations chères sont désertées et les moins chères, comme en périphérie, font le plein. Cependant, la facture reste douloureuse. Pour faire des économies, les automobilistes sont chaque jour plus nombreux à passer la frontière luxembourgeoise. Ici, l'essence augmente aussi, mais les taxes sont moins importantes, environ 20 centimes de moins à la pompe. Un prix qui fait toute la différence même quand on doit faire 100 km aller-retour comme Laurent. "Quand on a une pension de 700 euros par mois, on est bien obligé de venir au Luxembourg faire le plein", confie-t-il. Durant le week-end, une station indépendante à Shengen a même été, en quelques heures, en pénurie de gasoil tant la demande était forte. C'est du jamais-vu pour le patron. Pour l'instant, toutes les stations luxembourgeoises arrivent à faire face à cette demande massive venue de l'Hexagone, mais aussi d'Allemagne ou de Belgique. TF1 | Reportage V. Dietsch, J. Pasquier