Faire un bon cassoulet, ça s’apprend

De la saucisse de Toulouse, de la couenne, du canard, des morceaux de porc et des haricots de Castelnaudary, les ingrédients principaux sont bien là. Sept élèves vont apprendre à faire un cassoulet dans un restaurant de Saint-Félix-Lauragais (Haute-Garonne). Les chefs maîtrisent cette spécialité. D'ailleurs, l'Auberge du Poids Public vient d'obtenir le prix du meilleur cassoulet toulousain au monde. Céline Taffarello transmet la recette de son père. Préparer le bouillon, faire cuire les haricots, couper la viande... les étapes sont nombreuses. Les apprentis se retroussent les manches. Ils comptent bien reproduire le plat à la maison. Le tourin, mélange de bouillon de couenne mixée et d'ail, est un élément essentiel de la recette. C'est ce jus qui donne au cassoulet son côté fondant et sa couleur brune. Ensuite, le plat est monté généreusement dans des cassoles. Il passe au four deux fois une heure à 160 degrés avant la dégustation. Le cours coûte 60 euros par participant. Chacun repart ensuite avec sa cassole. TF1 | Reportage M. Chaize, J.V Fournis