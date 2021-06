"Fait chez nous" : derrière les portes d’un atelier d’espadrilles

Si vous cherchez la vraie espadrille basque, rendez-vous à Mauléon au pied des Pyrénées, où une poignée d'artisans perpétue une tradition vieille de 300 ans. Tout commence par un balai étourdissant, celui du fil de jute transformé en tresse avant d'être enroulé à la main. Pour fabriquer les semelles, il faut compter les tours dans la tête suivant les pointures à réaliser. "Depuis tout le temps, c'est comme ça qu'on moule les semelles", explique Timothée Cangrand. Timothée a repris l'entreprise il y a six ans avec son père, Philippe Cangrand. Ce créateur de chaussures maîtrise chaque étape de la fabrication des espadrilles. Après la semelle, place au tissu. Du coton recyclé pour la plupart des modèles. Pour coudre la chaussure, il aura besoin d'un fil et d'une aiguille. Philippe, lui, se donne le plaisir de partager son savoir-faire avec les visiteurs de l'atelier. De grandes marques françaises confient la fabrication de leurs modèles à l'entreprise de Philippe et Timothée. Face à la concurrence portugaise ou chinoise, l'atelier résiste et exporte même aux quatre coins du monde. Comptez dix-sept euros minimum la paire.